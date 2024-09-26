Новая схема вычислений ускорила машинное обучение

Ученые из Пекинского университета под руководством профессора Сун Чжуна представили новую схему вычислений, которая не только ускоряет процесс машинного обучения, но и повышает энергоэффективность традиционных операций с данными.
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