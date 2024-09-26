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Новая схема вычислений ускорила машинное обучение

Новая схема вычислений ускорила машинное обучение

Ученые из Пекинского университета под руководством профессора Сун Чжуна представили новую схему вычислений, которая не только ускоряет процесс машинного обучения, но и повышает энергоэффективность традиционных операций с данными.

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