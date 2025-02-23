Вот так неожиданность: Иван Ургант объявил о возвращении своего шоу

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лина любимцева

И передача его "Вечерний Ургант" такая мерзость была... Пару раз пыталась ее посмотреть до конца - не смогла. Пошлятина и дешевка... Из-за этой передачи вообще перестала смотреть 1-й канал. Больше его не смотрю...Так что, мне плевать, кого там будут показывать...