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Вот так неожиданность: Иван Ургант объявил о возвращении своего шоу

Вот так неожиданность: Иван Ургант объявил о возвращении своего шоу

Avia.pro - СМИ Вчера, 20 февраля 2025 года, Иван Ургант, некогда король вечернего эфира Первого канала, объявил о возвращении своего шоу – но не в Россию, а в тур по городам за рубежом.

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Комментарии
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РР
Рустик Рыксиев
Это натуральная тварь. Пошёл он н...й.
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19 час.
лл
лина любимцева
И передача его &quot;Вечерний Ургант&quot; такая мерзость была... Пару раз пыталась ее посмотреть до конца - не смогла. Пошлятина и дешевка... Из-за этой передачи  вообще перестала смотреть 1-й канал. Больше его не смотрю...Так что, мне плевать, кого там будут показывать...
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17 час.
АА
Алексей Арсютин
Мне интересен вопрос а кто этих чепушил тащит в эфир конкретно фамилии этих деятелей
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6 час.
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