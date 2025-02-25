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Сотни лет кабалы: Сделка с Трампом на полтриллиона отберёт полбюджета Украины на века – Economist

Сотни лет кабалы: Сделка с Трампом на полтриллиона отберёт полбюджета Украины на века – Economist

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