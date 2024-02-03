Новым главой Каргатского района стал Николай Терентьев

Выборы главы администрации состоялись в Каргатском районе Новосибирской области 2 февраля 2024 года. В конкурсной борьбе участвовали два претендента – директор Центра социальной поддержки населения города Искитима Дмитрий Запрегаев и первый заместитель главы Убинского района Николай Терентьев.
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