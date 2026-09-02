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Царьград

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RAПCИ: Русские команды достигли рекорда на The International 2026

RAПCИ: Русские команды достигли рекорда на The International 2026

В 2026 году русские команды PARIVISION, Team Yandex, Team Spirit и BetBoom Team вошли в топ-4 The International по Dota 2, показав рекорд для региона.

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