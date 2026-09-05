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Царьград

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Плющенко предложил реформировать подготовку фигуристов с 2024 года

Плющенко предложил реформировать подготовку фигуристов с 2024 года

Евгений Плющенко на Дне московского спорта призвал изменить систему подготовки фигуристов. С сезона 2024/25 минимальный возраст для взрослых соревнований ISU составляет 17 лет.

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