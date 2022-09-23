Минобороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации

Ведомство утвердило полный перечень тех, кто будет призван и освобожден от мобилизации. Мобилизации подлежат: военнослужащие, у кого есть подходящие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта для выполнения боевых задач, в том числе стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители; призывать будут офицеров, рядовых и сержантов; призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры - до 50 лет, старшие офицеры - до 55 лет; есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработники.