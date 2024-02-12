По факту отравления более 20 человек в Приморье возбуждено уголовное дело

В Дальнореченске Приморского края возбудили уголовное дело по факту несоблюдения требования санитарной безопасности в сфере быстрого питания, в результате которого 22 человека получили острую кишечную инфекцию.
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