США негодуют: Путин разозлил Запад своим поведением в присутствии Си Цзиньпина

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин вызвал недовольство Запада своим поведением во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, пишут журналисты китайского издания Baijiahao.
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