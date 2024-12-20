Хищник подобрался к школе: в приморском селе сдвинули уроки из-за появления тигра

Жители Хасанского района Приморья снова столкнулись с проблемами из-за появления тигров - в этот раз хищника заметили совсем недалеко от школы, из-за чего пришлось перенести уроки на более светлое время суток.
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