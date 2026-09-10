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Россия и Индия договорились о поставке 105 Ил-114-300

Россия и Индия договорились о поставке 105 Ил-114-300

Соглашение предусматривает поставку 105 самолетов Ил-114-300 индийским авиакомпаниям, среди которых Pinnacle Air, Air Kerala и Sleek Aviation.

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