По делу о хищениях в Минобороны задержан глава "Военторга"

Полиция задержала руководителя АО "Военторг". В его отношении заведено уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере, со ссылкой на пресс-представителя российского министерства внутренних дел Ирину Волк.
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