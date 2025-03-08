Стало известно о состоянии сбитого в Симферополе малыша

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сбитый на пешеходном переходе в Симферополе шестилетний ребенок получил травмы средней степени тяжести и не нуждался в госпитализации, малыша направили на амбулаторное лечение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии