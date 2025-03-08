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Стало известно о состоянии сбитого в Симферополе малыша

Стало известно о состоянии сбитого в Симферополе малыша

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сбитый на пешеходном переходе в Симферополе шестилетний ребенок получил травмы средней степени тяжести и не нуждался в госпитализации, малыша направили на амбулаторное лечение.

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