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Царьград

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"Вегас Голден Найтс" продлил контракт с Марком Стоуном до 2029

"Вегас Голден Найтс" продлил контракт с Марком Стоуном до 2029

Капитан "Вегас Голден Найтс" Марк Стоун подписал новый контракт до конца сезона 2028/29 с кэпхитом 9 млн долларов.

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