Распятый солдат как символ современной Украины

Сами наделали дел с 2013 года,но до сих пор всех уверяют,что мы русские виноваты.Мол Европа им добра желала,а мы не дали им это добро.Хрчу напомнить "кастрюлям",что все переворотызаканчиваются изначально Гражданской войной,а не леденцами.Что на Украине и было,когда стала сволочь майданная преследовать людей,в потом вообще напали на Восток Украины Донбасом!

vagas Karlito

Они давно уже не возмущаются бандеровским "штучкам") Как можно если ежедневно поют этим животным осанну! Заблудились на прочь и стало для для них обыкновенными зверства нелюдей, отлов людей ,-как собак и гибель ради бреда бандеровщины! Впечатление такое ,что заблудились напрочь ,уснули и просыпаться не хотят ! Понимают, -что если проснутся и осознают ,-что натворили- волосы дыбом встанут!