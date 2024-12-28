БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Чем больше перебьют хохлов, тем лучше для будущих поколений нормальных людей«Мы пошли другим ...
  • Андрей
    Жаль, что из всего текста, вы увидели только это! А вообще воспитанный человек не тот, кто не пролил соус, а тот, кто...«Мы пошли другим ...

Распятый солдат как символ современной Украины

Распятый солдат как символ современной Украины

В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Прсле печенек ходят как сумасшедшие!
Ответить
2 час.
Eduard
Сами наделали дел с 2013 года,но до сих пор всех уверяют,что мы русские виноваты.Мол Европа им добра желала,а мы не дали им это добро.Хрчу напомнить &quot;кастрюлям&quot;,что все переворотызаканчиваются изначально Гражданской войной,а не леденцами.Что на Украине и было,когда стала сволочь майданная преследовать людей,в потом вообще напали на Восток Украины Донбасом!
Ответить
2 час.
vagas Karlito
Они давно уже не  возмущаются бандеровским &quot;штучкам&quot;) Как можно если ежедневно поют этим животным осанну! Заблудились на прочь и стало для для них обыкновенными зверства нелюдей, отлов людей ,-как собак и  гибель ради бреда  бандеровщины! Впечатление такое ,что заблудились напрочь ,уснули и просыпаться не хотят !  Понимают, -что если проснутся и осознают ,-что натворили- волосы дыбом встанут!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх