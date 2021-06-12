Евро-2020. Россия проиграла Бельгии, Дания уступила Финляндии, Уэльс и Швейцария сыграли вничью

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла в Санкт-Петербурге Бельгии (0:3), Дания уступила Финляндии (0:1), а Швейцария и Уэльс сыграли вничью в Баку (1:1).
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