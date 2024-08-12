Врач Маршинцева перечислила симптомы, предшествующие инфаркту

Загрудинные боли, чувство тяжести в груди, одышка и нехватка воздуха – эти признаки указывают на стенокардию, которая часто является предвестником инфаркта “Инфаркт может случиться внезапно, особенно у молодых людей.
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