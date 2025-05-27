Захарова: у Мерца надо забрать «салфетку» после слов о дальнобойном оружие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу противоречия в словах вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля и канцлера Фридриха Мерца в отношении снятия ограничений на дальность оружия, которое поставляется в пользование Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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