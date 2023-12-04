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Какие штрафы за вождение без водительского удостоверения— от предупреждения до 30 000 руб. или лишение прав

Какие штрафы за вождение без водительского удостоверения— от предупреждения до 30 000 руб. или лишение прав

Какое наказание будет водителю, если его «поймали» за рулём без водительских прав, будет зависеть исключительно от причины, почему у него нет удостоверения — или права есть, а он их потерял или забыл, или же другая причина (лишён прав, но сел за руль, вообще не получал удостоверение).

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