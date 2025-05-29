Чудеса на могиле старца Ипполита: как его пророчества продолжают вдохновлять верующих Юлия ЧелкановаЧудеса на могиле архимандрита Ипполита привлекают внимание верующих и паломников, которые продолжают приходить к этому святому месту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии