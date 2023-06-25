Доброе утро, Крым ☀️ Погода продолжает нас радовать Проведите этот день с удовольствием! Смотрите подробный прогноз 👇 В Симферополе +29 и ясно В Севастополе +25 и ясно В Евпатории +26 и ясно В Джанкое +32 и ясно В Ялте +25 и ясно В Алуште +27 и ясно В Керчи +28 и ясно В Армянске +27 и малооблачно В Бахчисарае +27 и ясно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +26 и ясно Крым 24 | @tvcrimea☀️ Погода продолжает нас радовать Проведите этот день с удовольствием! Смотрите подробный прогноз 👇 В Симферополе +29 и ясно В Севастополе +25 и ясно В Евпатории +26 и ясно В Джанкое +32 и ясно В Ялте +25 и ясно В Алуште +27 и ясно В Керчи +28 и ясно В Армянске +27 и малооблачно В Бахчисарае +27 и ясно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +26 и ясно Крым 24 | @tvcrimea24tvcrimea24.