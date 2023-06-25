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  • 6324362 Елен
    а, вы возите на типо выставки музейные экспонаты,все отнимут,как и капиталы из РФ)долбануть калибром по гааге))😡 Антиправовое р...
  • лина каюмова (Хорошая)
    Учить надо было раньше,опоздали на 33 года.🧑‍💻 В России не...
  • Татьяна Шаблий
    Присоединяюсь ,Пригожин ,один из героев нашего времени . Здоровья, удачи,с Победой.Поздравляю с днем...

Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым ☀️ Погода продолжает нас радовать Проведите этот день с удовольствием! Смотрите подробный прогноз 👇 В Симферополе +29 и ясно В Севастополе +25 и ясно В Евпатории +26 и ясно В Джанкое +32 и ясно В Ялте +25 и ясно В Алуште +27 и ясно В Керчи +28 и ясно В Армянске +27 и малооблачно В Бахчисарае +27 и ясно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +26 и ясно Крым 24 | @tvcrimea☀️ Погода продолжает нас радовать Проведите этот день с удовольствием! Смотрите подробный прогноз 👇 В Симферополе +29 и ясно В Севастополе +25 и ясно В Евпатории +26 и ясно В Джанкое +32 и ясно В Ялте +25 и ясно В Алуште +27 и ясно В Керчи +28 и ясно В Армянске +27 и малооблачно В Бахчисарае +27 и ясно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +26 и ясно Крым 24 | @tvcrimea24tvcrimea24.

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