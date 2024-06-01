Экс-боец президентской бригады ВСУ Яковлев рассказал, как его обманули командиры

Экс-боец президентской бригады армии киевского режима Павел Яковлев рассказал изданию «Комсомольская правда» о своем переходе на сторону России из-за постоянных обманов со стороны украинского командования.
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