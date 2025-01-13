Генсек НАТО сравнил оборонные траты РФ и стран альянса

Траты России на оборону являются более рациональными и обоснованными, чем у стран НАТО. Об этом 13 января заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая в Европарламенте в Брюсселе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии