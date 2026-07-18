Макеевка все больше зарастает травой. В прошлом году на улице Автотранспортная, сделали дорогу и тротуары, а в этом году никто ничего не косит и не убирает.
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Макеевка все больше зарастает травой. В прошлом году на улице Автотранспортная, сделали дорогу и тротуары, а в этом году никто ничего не косит и не убирает.
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