Если в паспорте этот год рождения — вам положена повышенная пенсия

Кто в РФ имеет право на повышенную пенсию: важен год рождения! 27 марта, 1191264 просмотров. Родители студентов очного отделения могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности.
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