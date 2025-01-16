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Царьград

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Боевик приговорен к 18 годам за участие в боевых действиях на Донбассе

Боевик приговорен к 18 годам за участие в боевых действиях на Донбассе

Южный окружной военный суд приговорил бывшего участника украинского батальона к 18 годам заключения за участие в боевых действиях против мирных жителей Донбасса.

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