Не за один день и не в одном городе: что известно о Крещении Руси

Крещение Руси принято датировать 988 годом. Но за одной датой скрывается целый ряд событий и долгий процесс: христиане жили в Древнерусском государстве и до этого, а новая вера укоренилась далеко не сразу.
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