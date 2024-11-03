Норрис и Расселл получили денежные штрафы за нарушение после прерванного старта, Цуноду и Лоусона не наказали

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сохранил шестую позицию по итогам Гран-при Сан-Паулу. Норрису выписали денежный штраф в 5000 евро и предупреждение за то, что он отправился на дополнительный прогревочный круг, хотя сигналы светофора говорили о том, что гонщикам необходимо оставаться на решетке.