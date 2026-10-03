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«Бывает, что настроение такое: выиграли и выиграли» - Колосков оценил игру сборной России против Намибии

«Бывает, что настроение такое: выиграли и выиграли» - Колосков оценил игру сборной России против Намибии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от игры России и Намибии (6:0). Первый тайм не впечатлил, но второй понравился.

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