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Царьград

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Русская компания представила аналог системы Starlink

Русская компания представила аналог системы Starlink

В ближайшее время начнется тестирование четырех спутников.Русская IT-компания Sitronics Group объявила о запуске собственного аналога системы со слежкой за беспилотниками от Starlink, разработанной в США.

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