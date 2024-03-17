Русская компания представила аналог системы Starlink

В ближайшее время начнется тестирование четырех спутников.Русская IT-компания Sitronics Group объявила о запуске собственного аналога системы со слежкой за беспилотниками от Starlink, разработанной в США.
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