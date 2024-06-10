В Шахтах Ростовской области состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам

В преддверии государственного праздника - Дня России в зале заседаний городской Думы города Шахты состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям города.
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