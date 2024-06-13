В России могут заблокировать зарубежные звонки. В качестве решения по умолчанию

Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию, чтобы операторы могли защитить абонентов от мошенниковКак сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, блокировка зарубежных звонков может стать способом защиты абонентов со стороны операторов связи.