Каллас оправдала перед Трампом отказ Украины проводить выборы

Глава евродипломатии считает нормальным отказ от демократических процедур в период боевых действий.Глава европейской дипломатии Кая Каллас ответила на призыв президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине.
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