Небензя: РФ поддерживает новый проект резолюции СБ ООН по Газе

РФ поддерживает подготовленный десятью непостоянными членами Организации Объединённых Наций проект резолюции по Газе с требованием о прекращении огня, заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
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