Тест: Знаете ли вы старинные названия частей женского тела?

Сможете сказать Василисе Прекрасной из транспортного отдела, что у нее лепо, что — червлено, а что — союзно? фото: «Иван Васильевич меняет профессию»Только бонвиваны и моветоны щеголяют капсульными кроссовками, пятнадцатыми айфонами и американской кока-колой.