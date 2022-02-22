Особенности мигрантской охоты: За избиение русских женщин предложили заплатить

Юноши с окладистыми бородами приставали к русской девушке, её мать попыталась вступиться, но её отправили в нокаут – женщину увезли в больницу с переломом ноги и сотрясением мозга, а полиция отчиталась, что преступление раскрыто по горячим следам.
Юноши с окладистыми бородами приставали к русской девушке, её мать попыталась вступиться, но её отправили в нокаут – женщину увезли в больницу с переломом ноги и сотрясением мозга, а полиция отчиталась, что преступление раскрыто по горячим следам.
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