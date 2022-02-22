Время узнать правду!

7 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Поддубный
    Очень правильное решение принял вчера наш Президент по Донбассу. К этому событию как никогда очень подходят слова дв...Путин снова слома...
  • Андрей Павлов
    "В 90-е годы классическое образование было уничтожено." Вынужден огорчить автора - это не так. "Кадры решают все", а ...А если завтра нас...
  • борис сторублевцев
    если рулевые туда сунутся  ,то будет хрендец и оленеводам и оленям   то есть угробят всё и всех  !!! А потом "грамотн...В Совете Федераци...

Особенности мигрантской охоты: За избиение русских женщин предложили заплатить

Особенности мигрантской охоты: За избиение русских женщин предложили заплатить

Юноши с окладистыми бородами приставали к русской девушке, её мать попыталась вступиться, но её отправили в нокаут – женщину увезли в больницу с переломом ноги и сотрясением мозга, а полиция отчиталась, что преступление раскрыто по горячим следам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх