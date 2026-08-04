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Царьград

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Наука объяснила замор рыбы в Тюмени из-за аномальной жары и дождей

Наука объяснила замор рыбы в Тюмени из-за аномальной жары и дождей

В Тюмени река Тура подверглась замору рыбы из-за обильных осадков и жары. Ученые Нижнеобского территориального управления отмечают, что массовый смыв почвенных слоев привел к дефициту кислорода, что стало основной причиной гибели рыбы.

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