Экшен Fate/Samurai Remnant продался 300 000 копий Издательство Koei Tecmo и разработчики из Ome...

Экшен Fate/Samurai Remnant продался 300 000 копийИздательство Koei Tecmo и разработчики из Omega Force сообщили о том, что вышедшая несколько дней назад мусо Fate/Samurai Remnant уже успела продаться 300 000 копий по всему миру.
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