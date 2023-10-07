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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Экшен Fate/Samurai Remnant продался 300 000 копий Издательство Koei Tecmo и разработчики из Ome...

Экшен Fate/Samurai Remnant продался 300 000 копий Издательство Koei Tecmo и разработчики из Ome...

Экшен Fate/Samurai Remnant продался 300 000 копийИздательство Koei Tecmo и разработчики из Omega Force сообщили о том, что вышедшая несколько дней назад мусо Fate/Samurai Remnant уже успела продаться 300 000 копий по всему миру.

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