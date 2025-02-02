Обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса пройдет с участием 3 команд и 6 игроков

«Даллас», «Лейкерс» и «Юта» получат следующие активы по итогам трехстороннего обмена: «Лейкерс»: разыгрывающий Лука Дончич, форварды Макси Клебер и Маркифф Моррис; «Даллас»: центровой Энтони Дэвис, защитник Макс Кристи и драфт-пик 1-го раунда 2029 года от «Лейкерс»; «Юта»: защитник Джейлен Худ-Шифино, драфт-пики 2-го раунда «Клипперс» (2025) и «Мэверикс» (2025).