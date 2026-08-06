Топ-10 самых дорогих африканских трансферов: как изменился рейтинг после перехода Диоманде в «Реал»

Переход ивуарийского полузащитника Яна Диоманде из «РБ Лейпциг» в мадридский «Реал», о котором было официально объявленоПереход ивуарийского полузащитника Яна Диоманде из «РБ Лейпциг» в мадридский «Реал», о котором было официально объявлено 6 августа, стал самым дорогим трансфером африканского футболиста в истории.
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