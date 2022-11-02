"Глубоко обеспокоены": В Китае прокомментировали блокировку расследования биолабораторий на Украине

Китайский дипломат оценил блокировку русской резолюции в Совете Безопасности ООН.Как того и следовало ожидать, русский проект резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий США на Украине, был заблокирован.
Китайский дипломат оценил блокировку русской резолюции в Совете Безопасности ООН.Как того и следовало ожидать, русский проект резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий США на Украине, был заблокирован.
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