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"Глубоко обеспокоены": В Китае прокомментировали блокировку расследования биолабораторий на Украине

"Глубоко обеспокоены": В Китае прокомментировали блокировку расследования биолабораторий на Украине

Китайский дипломат оценил блокировку русской резолюции в Совете Безопасности ООН.Как того и следовало ожидать, русский проект резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий США на Украине, был заблокирован.

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