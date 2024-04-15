«Закон джунглей»: Чем грозит скандал в системе преветтинга?

Процесс проверки финансовой и этической неподкупности кандидатов на ключевые посты в секторе юстиции был запущен около двух лет назад – как было объявлено, чтобы очистить систему от коррумпированных и скомпрометировавших себя людей.
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