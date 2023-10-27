Бюджет на поддержку участников СВО в Петербурге могут увеличить

Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить бюджет на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на специалиста Центра экспертного сопровождения политических процессов Артура Кристмана.
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