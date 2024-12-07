Кольца Сатурна исчезнут дважды для жителей Земли в 2025 году

Наша планета будет находиться с ними в одной плоскости Главная достопримечательность Сатурна - его кольца - дважды исчезнет для наблюдателей с Земли в 2025 году, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.