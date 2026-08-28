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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фрозиноне» подписал лучшего бомбардира чемпионата Польши Бобчека из «Лехии» за 11 млн евро и бонусы

Фрозиноне» объявил о подписании нападающего Томаша Бобчека из «Лехии».  Сумма трансфера 24-летнего словака составила около 11 млн евро плюс бонусы.

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