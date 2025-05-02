Вечер бокса в Нью-Йорке: Гарсия против Ромеро, Хейни – Рамирес и другие бои

В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за пояс чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между Райаном Гарсией (24-1) и Роландо Ромеро (16-2).
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