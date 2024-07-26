Министр обороны РФ Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа

Он ознакомился с ходом практических занятий по различным специальностям Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа.
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