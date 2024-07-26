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Петербургский дневник

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Министр обороны РФ Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа

Министр обороны РФ Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа

Он ознакомился с ходом практических занятий по различным специальностям Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа.

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