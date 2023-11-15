Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»: «К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него адаптация. Такая же ситуация у Рябчука»

«К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука. Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе.