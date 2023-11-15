НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»: «К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него адаптация. Такая же ситуация у Рябчука»

Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»: «К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него адаптация. Такая же ситуация у Рябчука»

«К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука. Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх