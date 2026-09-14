Singer Alexander Rosenbaum said he would not write songs about SMO

Singer Alexander Roserbaum, who is also a poet and composer, in an interview with "RIA Novosti" said that he does not plan to write songs dedicated to the events of SMO.
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