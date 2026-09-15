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США отказались прикрыть Саудовскую Аравию от ударов хуситов

США отказались прикрыть Саудовскую Аравию от ударов хуситов

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Соединенные Штаты отказались предоставить Саудовской Аравии воздушное прикрытие для сдерживания йеменского движения «Ансар Аллах».

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